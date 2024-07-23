Санкт-петербургский «Зенит» сделал предложение «Палмейрасу» по трансферу полузащитника Рафаэля Вейга. Об этом сообщает Goal.

По сведениям источника, «Зенит» предложил «Палмейрасу» 20 миллионов евро за 29-летнего атакующего хавбека. Утверждается, что бразильский клуб ответил отказом.

В 2024 году Вейга появился на поле в 36 встречах с учетом всех турниров, забил 11 мячей и стал автором семи результативных передач.

Действующий трудовой договор полузащитника с «Палмейрасом» рассчитан до конца 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Вейга в 16 миллионов евро.