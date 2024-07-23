Силкин: «Может, Станкович хочет спасти Соболева от перехода в «Зенит»

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на отстранение нападающего Александра Соболева от тренировок со «Спартаком».

«Может, Станкович хочет спасти Соболева от перехода в «Зенит». Он точно не нужен «Зениту». Но агенты его очень заинтересованы, видимо, в этом трансфере», — приводит слова Силкина портал «РБ Спорт».

Сегодня, 23 июля, спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что клуб принял решение отстранить Соболева от тренировок основной команды.

Контракт игрока с «красно-белыми» рассчитан до лета 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Соболева в 7,5 млн евро.