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Силкин: «Может, Станкович хочет спасти Соболева от перехода в «Зенит»

23 Июля 2024 • 20:55 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
28.07 15:00

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на отстранение нападающего Александра Соболева от тренировок со «Спартаком».

«Может, Станкович хочет спасти Соболева от перехода в «Зенит». Он точно не нужен «Зениту». Но агенты его очень заинтересованы, видимо, в этом трансфере», — приводит слова Силкина портал «РБ Спорт».

Сегодня, 23 июля, спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что клуб принял решение отстранить Соболева от тренировок основной команды.

Контракт игрока с «красно-белыми» рассчитан до лета 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Соболева в 7,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Деян Станкович Сергей Силкин Александр Соболев ещё теги

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