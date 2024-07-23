ЦСКА отдаст Риванди в аренду

Молодой игрок московского ЦСКА Амирхоссейн Риванди до наступления 2025 года отправится в аренду в Центральную Азию.

Как сообщает Sport24, перейдёт иранец в один из футбольных клубов Узбекистана. Что же касается статуса игрока, то «армейцы» выкупили 20-летнего футболиста после аренды.

Риванди перешёл в ЦСКА минувшей зимой из иранского ФК «КИА» в рамках арендного соглашения. Игровой практикой в армейском клубе молодой футболист похвастаться не может. У него в послужном списке всего лишь два выхода на поле.

ЦСКА в первом туре нового сезона РПЛ сыграл в нулевую ничью с «Ростовом».