Камоцци: «Уход Соболева станет потерей для «Спартака»

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о возможном уходе форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Соболев входит в топ-3 нападающих России. Его уход станет потерей для «Спартака», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что если у футболиста нет мотивации играть за «Спартак», то не стоит его удерживать.

Сегодня, 23 июля, стало известно, что Соболев отстранен от тренировок с основой «Спартака».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги нападающий принял участие в одной игре, но не отметился голевыми действиями.

Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость Соболева в семь с половиной миллионов евро.