Колосков – об отстранении Соболева от тренировок со «Спартаком»: «Ну и Бог с ним»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на новость о том, что форвард «Спартака» Александр Соболев отстранён от тренировок с командой.

«Логику у «Спартака» узнавайте. Меня он никак не интересует, и предположений нет, что там произошло. Соболев отстранён, ну и Бог с ним», — сказал Колосков.

Вечером, 23 июля, телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович сообщил игрокам, об уходе Соболева.

Станкович объявил игрокам «Спартака» об уходе Соболева

В «Спартаке» сообщили, что Соболев отстранён от тренировок с командой

