В «Зените» высказались о переходе Соболева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможном подписании форварда «Спартака» Александра Соболева.

Ранее появилась информация, что клуб отстранил 27-летнего игрока от тренировок с основным составом.

«Соболев переходит в «Зенит»? Эта информация не соответствует действительности», — приводит слова Медведева Sport24.

В текущем сезоне Соболев появился на поле в одном матче чемпионата России, в котором не отметился голевыми действиями.

Контракт Соболева со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 млн евро.