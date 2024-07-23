Девушка Сафонова прокомментировала фингал Матвея

На одном из свежих видео голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов приезжает на тренировку своего клуба с фингалом под левым глазом и рассечением брови. Марина Кондратюк, девушка Матвея рассказала подробнее о том, откуда у голкипера такая травма.

«Для всех, кто любит читать новости: Матвею на тренировке разбили бровь. Он жив, здоров и прекрасно себя чувствует. Футболку не порвали, она изначально была с разрезами», - пишет Кондратюк в личном телеграм-канале.

Ранее версию о том, что Сафонова травмировал одноклубник на тренировке, озвучил телеграм-канал «Мутко против». Сафонов и полузащитник «ПСЖ» боролись за верховой мяч.