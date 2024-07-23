Стало известно, почему Соболев не тренируется со «Спартаком»

Появилась информация о причинах отстранения нападающего «Спартака» Александра Соболева от тренировок с основой командой.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что 27-летний футболист больше не тренируется с командой.

Известный инсайдер Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале о том, что Соболев принес извинения наставнику «Спартака» Деяну Станковичу за плохую игру в «Оренбурге». По данным источника, нападающий объяснил это тем, что сосредоточен на переходе в «Зенит». На это заявление тренер предложил Соболеву заниматься индивидуально, а игрок дал согласие, отметил источник.

Напомним, Соболев вышел в стартовом составе в матче первого тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), но был заменен на 67-й минуте встречи.