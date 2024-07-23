Сафонову разбил глаз одноклубник

Недавно в сети появилось видео, на котором голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов приезжает на тренировку своего клуба с разбитым глазом и зашитой бровью.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», травму Матвей получил во время понедельничной тренировки. Один из хавбеков «ПСЖ» боролся за верховой мяч и локтем случайно ударил Сафонова в глаз.

Напомним, что Сафонов перебрался в «ПСЖ» этим летом из своего родного клуба – «Краснодара». Конкурировать за место основного вратаря Матвей будет с голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой.

Сафонов приехал на тренировку «ПСЖ» с синяком под глазом