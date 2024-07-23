Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о ситуации с нападающим команды Александром Соболевым.

— По решению клуба Александр Соболев отстранен от тренировок с первой командой, — сказал Амарал журналистам.

Напомним, 27-летним форвардом интересуется санкт-петербургский «Зенит».

Стоит сказать, что в матче первого тура чемпионата России с «Оренбургом» Соболев появился на поле в стартовом составе, провел 67 минут и не отметился голевыми действиями.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович объявил игрокам об уходе Соболева, однако позже информация была опровергнута.