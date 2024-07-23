Ташуев признался, что завидует Карпину

Российский тренер Сергей Ташуев высказался о наставнике «Ростова» Валерии Карпине.

«Завидую Карпину белой завистью! Семь лет работы в одном клубе – то, о чем я мечтаю. Это и есть стабильность», — приводит слова Ташуева Metaratings.

Специалист отметил, что не ждет от «Ростова» ничего сверхъестественного, ведь игра команды не меняется.

Напомним, Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года (с перерывом). Действующий трудовой договор тренера с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.

В первом туре чемпионата России «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА (0:0). В следующем туре дончане встретятся на выезде с «Крыльями Советов».