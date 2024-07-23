Голкипера «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова засняли с разбитым глазом. На видео, что недавно появилось в сети от болельщиков, Сафонов раздаёт автографы, а под его левым глазом – синяк. Также у него зашита рана в брови. «ПСЖ» официально не сообщал о каких-либо инцидентах на тренировках. Помимо этого, на футболке Сафонова в районе левого плеча имеются небольшие дырки.

Сафонов, напомним, перебрался в «ПСЖ» этим летом из «Краснодара» в качестве конкурента Джанлуиджи Доннарумме. Матвей является воспитанником «Краснодара», «ПСЖ» - второй клуб голкипер российской сборной в карьере.