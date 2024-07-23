Борис Игнатьев считает, что ещё рано оценивать работу Станковича в «Спартаке»

Известный тренер Борис Игнатьев ответил на вопрос о работе Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

Специалист заявил, что пока рано делать выводы о работе Станковича в столичном клубе.

— «Спартак» провел всего один матч. Неудачный, да. Но с оценками работы Станковича надо повременить, — цитирует Игнатьева Bobsoccer.

Напомним, «Спартак» объявил о назначении Станковича еще в мае, однако специалист возглавил клуб в межсезонье. Трудовой договор сербского тренера рассчитан на два сезона.

В первом туре чемпионата России «Спартак» проиграл в гостях «Оренбургу» со счетом 0:2. В следующем туре «красно-белым» предстоит встретиться с «Химками».