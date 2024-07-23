Андре Сантос: «Головин мог бы потянуть уровень «Арсенала»

с, пожалуй, сильнейшем российском футболисте на данный момент. На данный момент Головин уже несколько лет играет в «Монако».

«Он вполне мог бы потянуть «Арсенала», футболист отличный. Сейчас у «канониров» очень хорошая команда, но у Головина есть все качества, чтобы играть на таком уровне», - делится Сантос с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, Головин перебрался в «Монако» шесть лет назад после домашнего чемпионата мира по футболу. Сейчас Александр – один из лидеров монегасков, недавно он взял себе 10-й номер в клубе.