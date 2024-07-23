Станкович не сообщал игрокам «Спартака» об уходе Соболева

Предстоящий уход нападающего Александра Соболева из «Спартака» был опровергнут.
Ранее появилась информация, что наставник «красно-белых» Деян Станкович сообщил футболистам своей команды об уходе Соболева.
Как утверждает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, новость о сообщении Станковича не является правдивой.
Телеграм-канал «КБ Телега | Никитин» подтвердил информацию Карпова, отметив, что «Зенит» до сих пор не сделал предложение, которое бы устроило «Спартак».
В текущем сезоне 27-летний Соболев появился на поле один раз и не отметился результативными действиями.
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