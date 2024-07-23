Питерский «Зенит» предлагал Марио Фернандесу продление контракта, однако бразильца не устроили финансовые условия нового соглашения.

По информации Metaratigns, чемпион России настаивал на снижении зарплаты спортсмена с 2 до 1,3-1,5 млн евро. Это не устроило Фернандеса. Напомним, что прошлым летом Марио подписал контракт с «Зенитом» по схеме «1+1».

Ранее о том, что Фернандес не останется в «Зените», сообщало наше сетевое издание со ссылкой на агента игрока. В минувшем сезоне Марио не сказать, что регулярно играл за «Зенит». Всему виной – травмы, из-за которых он пропустил значительную часть игр.