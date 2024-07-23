Масалитин: «Судьба наказала Марио Фернандеса»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем уходе защитника «Зенита» Марио Фернандеса.

«Надо человеческую и спортивную суть разделить. Как он себя повел по сравнению с ЦСКА, то судьба его наказала. А по-спортивному, наверное, он не потянул», — цитирует Масалитина Vprognoze.

Раннее появилась информация, что «Зенит» не рассчитывает на 33-летнего бразильца.

Напомним, Фернандес выступает за «сине-бело-голубых» с лета 2023 года. За это время он появился на поле в 18 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в полтора миллиона евро.