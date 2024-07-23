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Станкович объявил игрокам «Спартака» об уходе Соболева слухи

23 Июля 2024 • 19:13 Комментировать (1)
Химки
...
Спартак Москва
28.07 15:00

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев продолжит карьеру в «Зените».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», главный тренер «Спартака» Деян Станкович объявил команде, что Александр Соболев покидает клуб.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры со «Спартаком» по трансферу 27-летнего Соболева.

Нападающий выступает за «красно-белых» с лета 2021 года. За это время футболист появился на поле в 140 встречах с учетом всех турниров, забил 58 голов и стал автором 32 результативных передач.

Контракт Соболева со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет 7,5 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Деян Станкович Александр Соболев трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Mike101
23 Июля 2024 в 19:35
Отмучился.
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