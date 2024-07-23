Форвард московского «Спартака» Александр Соболев продолжит карьеру в «Зените».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», главный тренер «Спартака» Деян Станкович объявил команде, что Александр Соболев покидает клуб.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры со «Спартаком» по трансферу 27-летнего Соболева.

Нападающий выступает за «красно-белых» с лета 2021 года. За это время футболист появился на поле в 140 встречах с учетом всех турниров, забил 58 голов и стал автором 32 результативных передач.

Контракт Соболева со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет 7,5 миллионов евро.