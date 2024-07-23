Мостовой: «Не будь игры «Зенита» и «Краснодара», сказал бы, что интрига РПЛ жива»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионской интриге в недавно начавшемся сезоне Российской премьер-лиги.

«Не будь игры «Зенита» с «Краснодаром» в Суперкубке, сказал бы, что интрига жива. «Краснодар» удивил в плохом смысле. Три-четыре тура и будет понятно, как кто сезон начнёт. Многое будет зависеть, от того, как «Зенит» стартанёт», - говорит Мостовой Vprognoze.ru.

Напомним, что в первом туре «Зенит» всухую разгромил в Самаре местные «Крылья Советов» (4:0). Что же касается «быков», то команда Мурада Мусаева в очередной раз потеряла очки с «Ахматом» (1:1).