Алдонин – о Марио Фернандесе: «Приходил в «Зенит» побольше заработать»

Бывший хавбек сборной России Евгений Алдонин высказался о защитнике Марио Фернандесе. Он не будет продлевать контракт с «Зенитом».

«Лучше спросить у него, обидно ли, что так всё закончилось. Вопрос философский. В «Зенит» он приходил зарабатывать. Предложение от «Зенита» было связано с вопросом заработать как можно больше», - говорит Алдонин для «Чемпионата».

Напомним, что Фернандес пополнил «Зенит» летом прошлого года. Играл за питерский клуб бразилец не так регулярно, в основном из-за травм.

Ранее представитель Марио дал чёткий ответ по поводу будущего своего клиента в питерском клубе.