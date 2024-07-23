Ташуев выделил конкурентов «Зенита» в РПЛ

Бывший наставник «Факела» Сергей Ташуев ответил на вопрос о конкурентах «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

«Думаю, «Динамо». Возможно, «Краснодар» и ЦСКА. «Спартак» же – четвертый или пятый претендент на чемпионство», — заявил Ташуев Metaratings.

Напомним, «Зенит» выиграл последние шесть розыгрышей Российской премьер-лиги.

По итогам первого тура чемпионата России подопечные Сергея Семака находятся на вершине турнирной таблицы, имея в своей копилке три очка.

Во втором туре «Зенит» проведет выездной поединок против «Рубина». Встреча состоится 27 июля, начало матча запланировано на 17:30 по мск.