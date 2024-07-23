Ташуев сравнил «Зенит» с «Баварией»

Экс-наставник воронежского «Факела» Сергей Ташуев высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России.

«Зенит» – это уже давно российская «Бавария». Шесть чемпионств за шесть лет – невероятная стабильность», — приводит слова Ташуева Metaratings.

При этом специалист не знает, стал ли «Зенит» сильнее по сравнению с прошлым сезоном.

20 июля стартовал новый розыгрыш Российской премьер-лиги. В первом туре подопечные Сергея Семака уверенно разгромили на выезде «Крылья Советов» со счетом 4:0.

Во втором туре РПЛ «Зенит» сыграет в гостях с казанским «Рубином». Игра между командами пройдет 27 июля.