Безруков: «Даку хороший парень»

Игрок казанского «Рубина» Руслан Безруков высказался о своём партнёре по команде в лице игрока сборной Албании Мирлинда Даку. На минувшем Евро-2024 он попал в скандал после того, как начал выкрикивать оскорбления в адрес сербов.

«Мы подкалывали Даку, когда он приехал, но в целом встретили его дружелюбно. Главное, что он отпустил ситуацию и хорошо влился в коллектив. Даку хороший парень», - говорит Безруков для «РИА Новости».

«Рубин» вечером понедельника уверенно обыграл «Пари НН» в гостях (4:2). Даку в очередной раз отметился забитым голом. У албанца всего один безголевой матч в РПЛ из последних семи.