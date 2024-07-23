В ЛАСКе заявили, что рады аренде Тавареша

Спортивный директор ЛАСКа Радован Вуянович высказался об аренде защитника Томаша Тавареша из «Спартака».

Специалист заявил, что клуб очень сильно хотел усилить позицию крайнего защитника.

— Мы рады переходу Тавареша. Мы искали именно такого игрока. Уверен, что он будет прогрессировать в нашей команде, — цитирует Вуяновича пресс‑служба австрийского клуба.

Ранее «Спартак» объявил об уходе в аренду 23-летнего Тавареша на один сезон. Позже появилась информация, что в договоре нет пункта о выкупе португальца.

Контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Тавареша в два миллиона евро.