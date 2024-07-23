Голенков считает, что «Ростов» готов бороться за топ-5 в РПЛ

Форвард «Ростова» Егор Голенков высказался об амбициях команды в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Реально ли «Ростову» побороться за топ-5? Думаю, что да. Все мы говорим, что задача – не вылететь. Но, в принципе, у каждой команды на старте такая задача», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

Напомним, в рамках первого тура нового сезона чемпионата России «Ростов» не смог одолеть на своем поле ЦСКА. Встреча завершилась нулевой ничьей.

В следующем туре подопечные Валерия Карпина в гостях сыграют с «Крыльями Советов». Поединок пройдет 26 июля, начало — в 18:00 по столичному времени.