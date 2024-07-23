Газизов: «Приход Джикии в махачкалинское «Динамо» вряд ли реален»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о Георгии Джикии. Этот знаменитый защитник на данный момент – свободный агент, в конце прошлого сезона Георгий покинул столичный «Спартак».

«Не удалось пообщаться с ним, к разговору всегда готовы. Но пока его переход вряд ли возможен из-за причин, которые называть мне бы не хотелось. Переход Джикии в махачкалинское «Динамо» вряд ли реален», - говорит Газизов для Sport24.

Как добавил Газизов, клуб звонил Джикии, однако Георгий предпочёл не отвечать на звонок из «Динамо».

Напомним, что «Динамо» по итогу прошлого сезона вышло в РПЛ.