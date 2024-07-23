Юран — о «Спартаке»: «У игроков нет злости»

Российский тренер Сергей Юран высказался о поражении «Спартака» от «Оренбурга» в рамках первого тура чемпионата России.

«Печально, когда «Спартак» начинает чемпионат с поражения. У меня такое впечатление, что у игроков нет злости. Все монотонно», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что для решения серьезных задач недостаточно простого владения мяча.

Напомним, игра первого тура Российской премьер-лиги завершилась поражением «Спартака» от «Оренбурга» со счетом 0:2.

В следующем туре соперником «красно-белых» будут «Химки». Игра между командами пройдет 28 июля, начало — в 15:00 по мск.