Андрей Мостовой назвал конкуренцию в «Зените» самой жёсткой в РПЛ

Полузащитник питерского «Зенита» Андрей Мостовой порассуждал о конкуренции в своей команде.

«В «Зените» много футболистов? Конкуренция, разве нет? Такой конкуренции, как у нас, нет ни в одном клубе России. Престижно и хочется играть в «Зените» всем», - делится Мостовой для «Чемпионата».

Напомним, «Зенит» блестяще стартовал в новом сезоне. В матче за Суперкубок России питерцы взяли трофей (4:2), обыграв «Краснодар». В игре первого тура Премьер-лиги в Самаре были всухую разгромлены «Крылья Советов» (4:0).

По итогу прошлого сезона «Зенит» стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России.