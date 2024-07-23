Газизов: «Марио Фернандес вряд ли будет в Махачкале»

В ближайшее время бразильский защитник «Зенита» Марио Фернандес покинет питерский клуб. Гендир махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов порассуждал о возможном появлении Марио в его клубе.

«Мастеровитый, зарекомендовавший себя игрок. О его классе и говорить не приходится! Но наша команда строится иначе. Такой футболист – украшение любой команды, но Марио вряд ли будет в Махачкале», - говорит Газизов для портала Sport24.

Напомним, Фернандес появился в «Зените» прошлым летом, отказавшись возвращаться в московский ЦСКА. Однако значительную часть прошлого сезона экс-игрок сборной России пропустил из-за травм.