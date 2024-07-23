Юран: Мне уже неинтересна Первая лига

Бывший наставник «Пари НН» Сергей Юран высказался о своём будущем.

Специалист признался, что у него были предложения из Мелбет-Первой лиги, но он больше не планирует там работать.

«Первая лига неинтересна? Наверное, хочется уровень повыше», — приводит слова Юрана издание «Спорт-Экспресс».

При этом тренер не стал исключать, что может рассмотреть предложения от команд, которые ставят задачу по выходу в РПЛ.

Последним клубом Юрана был «Пари НН». Россиянин руководил нижегородским коллективом с апреля 2023 по апрель 2024 года. С того момента Юран находится в статусе свободного агента.