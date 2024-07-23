«Факелу» разрешили играть в РПЛ на новом стадионе

Воронежский «Факел» может проводить матчи РПЛ на своём новом стадионе.

Как сообщает телеканал «Матч ТВ», во вторник новая арена «огнеопасных» получила сертификат на проведение игр Премьер-лиги. До первого матча на новом стадионе остаётся всего несколько дней, в грядущую субботу «Факел» сыграет дома против тольяттинского «Акрона».

Напомним, новая временная арена «Факела» вмещает чуть больше 10 тыс. зрителей. Ранее клуб играл на Центральном стадионе профсоюзов, но он отправился на реконструкцию. Она начнётся уже в скором времени.

В первом туре нового сезона Премьер-лиги «Факел» проиграл «Динамо» в гостях (1:3).