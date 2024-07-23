Стало известно, сможет ли ЛАСК выкупить Тавареша у «Спартака»

Австрийский ЛАСК не выкупит защитника «Спартака» Томаша Тавареша.

Сегодня, 23 июля, «Спартак» объявил об уходе Тавареша в аренду на один сезон.

Как стало известно Sport24, в арендном соглашении между «Спартаком» и ЛАСКом не предусмотрена опция выкупа 23-летнего португальца.

Ранее уже сообщалось, что «Спартак» не планирует расставаться с защитником, но хочет отправить его в аренду для набора игровой формы после серьезной травмы.

Действующий трудовой договор Тавареша со «Спартаком» рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.