Гладилин: «Максименко допустил ошибку, но не только на нём вина»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался об ошибке голкипера «красно-белых» Александра Максименко.

Напомним, в первом туре чемпионата России «Спартак» проиграл на выезде «Оренбургу» со счетом 0:2. В моменте со вторым голом Максименко сделал передачу в ногу сопернику.

«Максименко допустил ошибку, но не только на нем вина. Умяров, с которым он разыгрывал мяч, отдал ему, а из-под него выбежал соперник», — цитирует Гладилина Vprognoze.

Следующим соперником «Спартака» в чемпионате России станут «Химки». Встреча запланирована на 28 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по мск.