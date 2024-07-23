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«Акрон» объявил об очередном новичке официально

23 Июля 2024 • 17:30 Комментировать

«Акрон» объявил об очередном пополнении состава. В клубе из Самарской области продолжит свою карьеру центральный полузащитник из Узбекистана Шерзод Эсанов. Новичку тольяттинцев 21 год.

Эсанов – воспитанник «Кызылкума», зимой 2022 года хавбек перебрался в «Андижан», в котором провёл последние два с половиной года футбольной карьеры. Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тыс. евро.

Напомним, что «Акрон» уже сыграл свой дебютный матч в Премьер-лиге. В субботу клуб гостил у «Локомотива» в Черкизове и проиграл в богатом на голы поединке – 2:3.

Кстати, в прошедший понедельник «Акрон» усилился форвардом сборной Кабо-Верде.

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