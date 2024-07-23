Брызгалов высказался о судебном деле Промеса

Экс-защитник «Спартака» Сергей Брызгалов, выступающий за «Факел», поделился комментарием о ситуации нидерландского нападающего Квинси Промеса.

Напомним, Брызгалов пересекался с Промесом в «Спартаке» с 2014 по 2016 год.

«Вижу, что пишут в интернете про Квинси. В этой мере мне все и известно. Лично с Квинси на эту тему не общался. Надеюсь, что у него все сложится хорошо. Я желаю ему удачи», — приводит слова Брызгалова «Матч ТВ».

Напомним, 32-летний экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес находится в ОАЭ в ожидании суда по возможной экстрадиции на родину, где он приговорен к тюремному заключению.