«Спартак» объявил об уходе защитника

Защитник московского «Спартака» Томаш Тавареш перебрался в австрийский ЛАСК на правах аренды. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «красно-белых».

Утверждается, что арендный договор 23-летнего португальца рассчитан на один сезон.

— Желаем Томашу успешно проявить себя в Австрии! — написала пресс-служба столичного клуба.

Тавареш выступает за «Спартак» с января 2023 года. За это время он появился на поле в 22 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один голевой пас.

Контракт Тавареша со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.