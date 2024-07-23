Агент Глебова допустил, что ЦСКА мог контактировать с «Ростовом»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Данила Глебова, ответил на вопрос об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

«Допускаю, что между клубами были контакты. Но, как мне известно, предложения по Глебову не было», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 24-летний Глебов принял участие в одной игре и не отметился голевыми действиями. Трудовой договор футболиста с «Ростовом» рассчитан до 2028 года.

Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в восемь миллионов евро.

Во втором туре РПЛ «Ростов» встретится в гостях с «Крыльями Советов».