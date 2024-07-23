Радимов сомневается, что возрастные игроки помогут «Химкам»

Известный тренер Владислав Радимов высказался о перспективах подмосковных «Химок» в новом сезоне чемпионата России.

Специалист считает, что после тренерской перестановки «Химки» стали больше играть в атаку.

— Но насколько их хватит на это... Все ведь уже посмеялись над тем, наберут ли они состав общим возрастом за триста лет... Ветеранов у них много. Помогут ли? — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, на длинной дистанции у «Химок» могут возникнуть проблемы.

В первом матче чемпионата России «Химки» поделили очки с махачкалинским «Динамо» (1:1). Следующим соперником «красно-черных» станет «Спартак».