Радимов не верит, что «Краснодар» будет бороться с «Зенитом»

Российский тренер Владислав Радимов высказался о перспективах «Краснодара» в текущем сезоне чемпионата России.

«Я думаю, что за тройку «Краснодар» поборется, насчет конкуренции с «Зенитом» за чемпионство — сильно сомневаюсь. По составу они точно должны бороться за тройку», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

В стартовом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Краснодар» не смог одолеть на выезде «Ахмат». Игра между командами завершилась со счетом 1:1.

В рамках второго тура подопечные Мурада Мусаева встретятся на своем поле с махачкалинским «Динамо». Матч запланирован на 28 июля.