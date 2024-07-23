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«Интер» может отказаться от покупки Ренана — известна причина слухи

23 Июля 2024 • 16:42 Комментировать
Рубин
...
Зенит
27.07 17:30

Трансфер защитника «Зенита» Роберта Ренана в миланский «Интер» может не состояться.

Ранее сообщалось, что «Интер» готовится сделать предложение российскому клубу по 20-летнему бразильцу, который выступает на правах аренды за «Интернасьонал».

Как стало известно Corriere dello Sport, итальянский коллектив считает цену Ренана слишком завышенной, ведь «Зенит» требует за своего защитника 20 миллионов евро. По данным источника, «Интер» готов выложить за Ренана в два раза меньше.

Напомним, Ренан присоединился к «Зениту» в январе 2023 года, однако не смог закрепиться в команде и минувшей зимой отправился в аренду.

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