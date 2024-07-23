Радимов: Пока Станкович во всём разберётся, его уже уволят

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о перспективах наставника «Спартака» Деяна Станковича.

«Мне очень хочется, чтобы Станкович здесь поработал. Но пока он разберется со всем этим, его уже уволят», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что идеи Станковича понятны – он хочет играть со «Спартаком» высоко, но с таким подбором футболистов тяжело это реализовать.

В первом туре Российской премьер-лиги «Спартак» проиграл на выезде «Оренбургу», пропустив два безответных гола.

Следующим соперником «красно-белых» станут «Химки». Матч пройдет 28 июля, начало — в 15:00 по мск.