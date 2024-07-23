​Тарханов сравнил чемпионаты Европы и Южной Америки

Чемпионат Европы и Кубок Америки прошли практически параллельно, сборная Испании вернула себе титул лучшей в Старом Свете, сборная Аргентины, практически эмулируя предыдущую серию испанцев (2008-2010-2012), снова подтвердила своё преимущество в Новом Свете.

Известный отечественный специалист Александр Тарханов провёл интересное сравнение между внутренними чемпионатами:

- В Европе тоже чемпионаты Англии и Испании – супер. Германия тоже. Все ведущие. Итальянцы тоже, сейчас провалились, но будут готовиться. Думаю, на равных они. В любом случае, европейские чемпионаты сильные, - цитирует слова Тарханова «МК».