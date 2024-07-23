Мостовой заявил, что Глушенкова рано сравнивать с Малкомом

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре нападающего Максима Глушенкова на старте его карьеры в «Зените».

Напомним, текущим летом 24-летний футболист перебрался в стан «сине-бело-голубых» из «Локомотива».

«Глушенков хорошо начал в «Зените». Но давайте не будем сходить с ума. Надо смотреть на его результаты по всему сезону и делать какие-то выводы», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Эксперт считает, что пока Глушенкова рано сравнивать с Малкомом и называть его лучшим игроком чемпионата России.

На счету Глушенкова два матча за «Зенит» и четыре забитых мяча. Ближайший матч команды Сергея Семака пройдет 27 июля — соперником станет «Рубин». Начало поединка запланировано на 17:30 по мск.