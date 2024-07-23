​Радимов: «Зенит» выглядит красиво - все бегут, забивают»

Бывший футболист питерского «Зенита», Владислав Радимов, прокомментировал начало нового сезона в исполнении чемпионов России. Он доволен увиденным, ведь в первом туре питерский клуб одержал наиболее крупную победу, забив четыре мяча самарским «Крыльям Советов». По словам Радимова, ему показалось, что команда выглядит лучше, чем в прошлом, проблемном сезоне:

- То, что сейчас «Зенит» играет лучше, чем весной - точно. Но, опять же, сыграно всего два матча, не возьмусь судить по ним, что все будет так же и в дальнейшем. «Зенит» выглядит красиво: все бегут, забивают, - цитирует слова Радимова Bobsoccer.ru.

В следующем туре питерский клуб сыграет в Казани.