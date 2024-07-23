Стало известно, когда Кордоба присоединится к «Краснодару»

Нападающий Джон Кордоба прибудет в расположение «Краснодара» в ночь со среды на четверг. Об этом рассказывает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси». Что касается Лукаса Оласы, то уругваец, согласно данным источника, присоединится к «быкам» уже по ходу дня вторника.

Как известно, этим летом Кордоба и Оласа ездили со сборными Колумбии и Уругвая соответственно на Кубок Америки. Кордоба провёл на турнире шесть матчей, в которых забил два гола и отдал два голевых паса на партнёров. Оласа, в свою очередь, поучаствовал в двух играх, не отмечаясь результативными действиями.