Агент Жорже Машаду, который работает с защитником «Зенита» Марио Фернандесом, высказался о будущем футболиста. Ранее в прессе появилась информация о том, что 33-летний Фернандес покинет питерский клуб.

«Да, это правда, Марио покидает Зенит», - заявил агент сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Всего за «Зенит» Марио Фернандес провёл 18 официальных матчей. В них бразилец не отмечался результативными действиями.

Напомним, что в первом туре Премьер-лиги «Зенит» обыграл на выезде «Крылья Советов» со счётом 4:0. Теперь Сергей Семак готовит команду к гостевой игре чемпионата против «Рубина».