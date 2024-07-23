«Зенит» принял решение по Марио Фернандесу

Петербургский «Зенит» вынес вердикт относительно будущего в команде флангового защитника Марио Фернандеса.

Как стало известно журналистам «РБ Спорта», 33-летний латераль покинет «сине-бело-голубых» до конца текущего месяца. В клубе решили попрощаться с игроком из-за его физического состояния. Тренерский штаб считает, что защитник не сможет вернуться на прежний уровень.

Фернандес пополнил ряды «Зенита» летом прошлого года. Он заключил двухлетнее трудовое соглашение. В сезоне-2023/2024 Марио поучаствовал в 18 поединках, не отметившись голевыми действиями. Его трансферный ценник – два миллиона евро.