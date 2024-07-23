Шавло: «Соболев далёк от лучшей формы - «Спартак» играет без нападающего»

«Не знаю, как будет выглядеть судьба Соболева, но пока нет нападающего, который может забить. Саша далёк от лучшей формы. Он теряет мячи, голевых ситуаций мало. Мы играем без нападающего», - передает слова Шавло «Чемпионат».