Шавло: «Соболев далёк от лучшей формы - «Спартак» играет без нападающего»

Экс-гендиректор столичного «Спартака» Сергей Шавло высказался о нападающем «народной команды» Александре Соболеве.
«Не знаю, как будет выглядеть судьба Соболева, но пока нет нападающего, который может забить. Саша далёк от лучшей формы. Он теряет мячи, голевых ситуаций мало. Мы играем без нападающего», - передает слова Шавло «Чемпионат».
Напомним, ранее ходили слухи о возможном переходе Соболева в петербургский «Зенит».
В стартовом туре Российской премьер-лиги «Спартак» на выезде сыграл против «Оренбурга». Встреча завершилась поражением «народной команды» со счетом 0:2.
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