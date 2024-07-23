Тарханов: «Ростов» не слабее ЦСКА по составу»

Известный футбольный специалист Александр Тарханов поделился впечатлениями от поединка между «Ростовом» и московским ЦСКА в рамках первого тура чемпионата России.

«Ростов» всегда отлично играет дома, поэтому для ЦСКА очко на выезде - очень хорошо. Плюс «Ростов» не слабее ЦСКА по составу, а также он у них сыгранный», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что поединок прошел на стадионе в Ростове-на-Дону и завершился вничью со счетом 0:0. В рамках второго тура Премьер-лиги «Ростов» на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов», а «армейцам» будет противостоять «Пари НН».