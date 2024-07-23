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Президент «Фламенго» высказался о трансфере Клаудиньо

23 Июля 2024 • 13:24 Комментировать

Родольфо Ландим, который является президентом бразильского «Фламенго», дал комментарий по возможному переходу полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо.

«Игрок хочет выступать в международных турнирах. Думаю, Клаудиньо не счастлив там. В глубине души мы верим в здравый смысл», - передает слова руководителя Globo Esporte.

Напомним, что Клаудиньо защищает цвета петербургского коллектива с 2021 года. Бразилец принял участие в 105 поединках за «сине-бело-голубых», отметившись 20 забитыми мячами и 26 голевыми передачами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 18 миллионов евро.

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